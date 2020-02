Gegnercheck Magdeburg-Jena: Geplatzte Träume gegen das Prinzip Hoffnung

Im Hinspiel trennten sich Jena und Magdeburg 1:1. Bildrechte: imago images / Matthias Koch

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Sommer schielten die Magdeburger immer mit mindestens einem Auge in Richtung Rückkehr ins Unterhaus. Spätestens mit der Entlassung von Krämer vor Weihnachten sollte alles besser werden, doch tatsächlich wurde alles nur noch schlimmer. Unter "Pele" Wollitz holte der FCM aus fünf Spielen nur drei Punkte und fiel bis auf Platz 16 in der Drittliga-Tabelle.



Durch die Siege von Chemnitz und Viktoria Köln am vergangenen Wochenende beträgt der Vorsprung vor dem Spiel gegen Jena auf den ersten Abstiegsplatz nur noch einen Punkt. Nach insgesamt acht Partien ohne Sieg muss endlich mal wieder ein Dreier für die Elbestädter her, sonst droht der direkte "Durchmarsch" in die Regionalliga.