Der Trend in Duisburg ist absolut positiv: Seit dem 24. Spieltag (1:1 in Halle) haben die "Zebras" sechs Partien gewonnen, viermal remis gespielt und nur zweimal verloren. Zwar gelten die Magdeburger als defensiv stark - nur zwei Gegentore in den letzten neun Spielen zeugen von großer Sicherheit der Mannschaft unter Neu-Coach Christian Titz -, doch die Duisburger treffen eigentlich fast immer. In den letzten 22 Spielen blieben sie nur einmal ohne eigenes Tor: beim 0:1 in Dresden.