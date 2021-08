Aus diesem Grund wurde das Nachholduell vom 1. Spieltag gegen den VfL Osnabrück am Mittwoch schon wegweisend. Mit viel Kampf setzten sich die Männer aus dem Ruhrpott durch, wobei sie einen Elfmeter in Person von Moritz Stoppelkamp verwandelten, während die Osnabrücker ihren Strafstoß verschossen. "Wir haben das Glück gezwungen", war hinterher das Fazit von MSV-Coach Pavel Dotchev, der aus seiner Zeit bei Erzgebirge Aue noch gut in Mitteldeutschland bekannt ist. Da nur knapp vier Tage Pause sind vor dem Spiel in Magdeburg, kündigt Dotchev schon mal eine Rotation an.