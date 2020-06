Eigentlich stehen die Rheinländer für einen Aufsteiger ganz gut da: auf Platz 13 mit zwei Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Doch nach neun Spieltagen grüßte die Viktoria noch von Platz vier und konnte sich Hoffnungen auf einen Durchmarsch machen. Zwischenzeitlich gab es gar eine Serie von 13 sieglosen Spielen in der Liga und dem Aus im Landespokal, doch man hielt am Trainer Pavel Dotchev fest, der schon Erzgebirge Aue in die 2. Bundesliga geführt hatte.

Viktoria-Coach Pavel Dotchev wird gegen Magdeburg sein 242. Spiel an der Seitenlinie in der 3. Liga bestreiten - einsamer Rekord. Bildrechte: imago images/Kirchner-Media

Nach einem spektakulären 4:3 in Halle berappelten sich die Kölner wieder ein wenig, rutschten aber nach dem Neustart nach der Corona-Pause erneut in die Abstiegszone, da es nur einen Sieg und drei Niederlagen gab. Am Dienstag unterlag die Dotchev-Elf dem SV Meppen mit 1:3 und vergab dabei auch noch einen Strafstoß durch Mike Wunderlich.



"Wir haben heute nicht unser bestes Spiel gemacht", sagte Dotchev nach dem Meppen-Match. "Aber wir haben so viele Chancen gehabt, das wir auch mit 4:3 hätten gewinnen können."



Damit ist auch bei den Kölnern der Druck wieder gestiegen. Einerseits könnte man bei einem Sieg gegen den ebenfalls absiegsbedrohten FCM den Abstand auf Rang 17 bis auf fünf Zählern vergrößern und den Gegner in der Tabelle hinter sich lassen, andererseits bei einer Niederlage sogar unter den Strich rutschen - ein wahres Sechs-Punkte-Spiel also.