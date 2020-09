"Wir müssen uns hinterfragen, warum wir so ein Spiel verlieren", sagte Timmy Thiele nach dem 0:2 von Viktoria Köln gegen den SV Wiesbaden. Der frühere Goalegetter von Carl Zeiss Jena ist seit dem Sommer am Rhein aktiv, konnte sich aber noch nicht in die Torschützenliste eintragen. Zum Saisonstart gab es ein 2:2 gegen Waldhof Mannheim, bei dem die Kölner noch einen 0:2-Rückstand aufholen konnten - gegen den Absteiger aus Hessen gelang ihnen das nicht.

Die Viktoria ist als Drittliga-Aufsteiger der Saison 2018/19 mittlerweile kein Newcomer mehr. Nachdem man sich in der vorherigen Spielzeit durch einen Schlussspurt noch den Klassenerhalt sichern konnte, kauften die Domstädter groß ein und verpflichteten neben Thiele die Bundesliga-erfahrenen Sebastian Mielitz und Marcel Risse. Dazu kam mit René Klingenburg ein Spieler, der in der Vorsaison noch Stammspieler bei Dynamo Dresden war.

In den bisher einzigen beiden Duellen in der Spielzeit 2019/20 blieben die Magdeburger ohne Niederlage. In der Hinrunde trennte man sich in Köln 1:1, in der Rückrunde schaffte der FCM beim Debüt von Coach Thomas Hoßmang ein 2:0 - damals ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt für die Magdeburger.