Die letzten Spiele

24. Spieltag: 1:0-Sieg in Unterhaching

25. Spieltag: 2:1-Sieg gegen 1860 München

26. Spieltag: 3:1-Sieg in Verl

27. Spieltag: 2:2 gegen Uerdingen

19. Spieltag: 1:2-Niederlage gegen Zwickau

Dynamo-Coach Kauczinski: "Truppe hat Feuer"

Dynamo-Trainer Markus Kauczinski will sich von der FCS-Niederlage gegen Zwickau nicht täuschen lassen und lobt den Gegner: "Sie sind taktisch sehr flexibel, mal Viererkette, mal Dreierkette, es gibt aber Sachen, die immer gleich sind, dass sie schnell die Linien überspielen, schnell nach vorn spielen, ein gutes Positionsspiel haben",, sagt der Dresdner Coach und ergänzt: "Saarbrücken ist ein spielstarkes Team, eine Truppe, die Feuer hat. Wir sind noch vom Hinspiel gewarnt." Das Spiel im Herbst verlor Dresden 1:2.

Gouras Doppelpack-Tage

Vor der Niederlage gegen Zwickau verlor Saarbrücken sechsmal in Folge nicht und kletterte auf den vierten Tabellenrang. Sinnbildlich für den Saarbrücker Aufschwung steht Minos Gouras, der binnen acht Tagen gleich drei Doppelpacks schnürte. Damit sicherte der 22-Jährige dem FCS auch am vergangenen Spieltag gegen den KFC Uerdingen einen Punkt (2:2). Das Remis gegen die Krefelder fiel am Ende sogar glücklich aus, nachdem Keeper Daniel Batz einen Foulelfmeter parierte. "Wir können ordentlich mit dem Punkt leben. Insgesamt war unsere Leistung auch nicht gut genug für einen Sieg", kritisierte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok

Siege gegen direkte Konkurrenten

Dennoch ist es beachtlich, was der Aufsteiger in dieser Saison auf die Beine stellt. Mental ist das Team auf der Höhe. Vor der Partie gegen Uerdingen fuhr man unter anderem zwei Siege gegen die direkten Konkurrenten Verl und 1860 München ein. Der Trend soll auch gegen Zwickau bestätigt werden. "Geistige Frische" wird gegen die zuletzt ebenfalls auftrumpfenden Sachsen von großer Bedeutung sein", so Kwasniok. Bildrechte: imago images / Eibner

Der Kader

Eine der Stärken der Saarbrücker: Die Aufstiegsmannschaft ist im Wesentlichen zusammengeblieben. Unter den sieben Abgängen ist kein Leistungsträger. Mit Angreifer Shipnoski oder Mittelfeldspieler Sebastian Bösel wurde das Team aber gezielt verstärkt. Zu den Leistungsträgern, die beim FCS geblieben sind, gehören Angreifer Sebastian Jacob, der in der Regionalliga mit 17 Toren zweitbester Liga-Schütze war, oder Anthony Barylla. Der 23-jährige Verteidiger schnupperte bereits in Zwickau Drittliga-Luft und stand in der vergangenen Regionalliga-Saison in allen 23 Spielen auf dem Platz.

Der Trainer

Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok. Bildrechte: imago images/osnapix Fußballtaktisch versucht Motivator Kwasniok, der Carl Zeiss Jena in der Saison 2018/19 vor dem fast sicheren Abstieg aus der 3. Liga rettete, flexibel zu sein. Häufige Rotation im Team und ein ständiger Wechsel der Spielsysteme fordern sein Team und den Gegner. "Ich bin kein Freund des 'Never change a winning Team', da könnten wir uns ja die Trainingswoche sparen" – so die einleuchtende Argumentation Kwasnioks.

Im Sommer verlässt der Coach den FCS aber. Kwasniok wollte eine Vertragsverlängerung nur beim Aufstieg unterschreiben. Das wollte der Verein nicht. So trennen sich die Wege.