Der FCM trifft am Mittwoch auf alte Bekannte: Dominik Ernst (li.) und Dennis Erdmann (re.). Bildrechte: imago images/osnapix

Alles andere als unzufrieden war Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat nach dem hart erkämpften 0:0 am vergangenen Samstag beim bestens in die Saison gekommenen Aufsteiger Borussia Dortmund II. "Dortmund hat uns alles abverlangt, teilweise sogar mehr als wir zu leisten im Stande waren. Das Tempo, die Spielgeschwindigkeit, aber auch die Körperlichkeit, die diese Jungs schon haben, ist schon extrem", sagte der 49-Jährige im Magenta-Interview nach Abpfiff.

Uwe Koschinat hat den Saarbrücker Trainerstuhl in diesem Sommer von Lukas Kwasniok übernommen. Bildrechte: IMAGO / Kirchner-Media

FCM-Trainer Christian Titz kam also nicht umhin, auf die "defensive Kompaktheit" und die "körperlich sehr starke Mannschaft" der Gastgeber hinzuweisen. Feste Größen in der FCS-Betonviererkette: die beiden Ex-Magdeburger Dominik Ernst und Dennis Erdmann. Aber genauso betonte Titz die offensiven Qualitäten, auch wenn die Blau-Schwarzen bis dato erst vier Tore (zwei davon durch den früheren Jenaer Julian Günther-Schmidt) erzielt haben: "Gerade wenn sie mit den langen Schlägen auf ihren Zielspieler Grimaldi kommen, dann haben sie ein enorm gutes Umschaltspiel, wo sie mit fünf, sechs Spielern nachrücken und auch so sehr variabel sind."