Das Spiel gegen Zwickau

In den letzten fünf Spielen feierte der FCS zwei Siege und zwei Remis. Und in der englischen Woche wich Kwasniok nachlegen. Die Sachsen lobt der Coach: "Zwickau ist die Inkarnation der 3. Liga. Keine Mannschaft verkörpert den Drittliga-Fußball besser als Zwickau. Viel Athletik, viel Mentalität, viel Bereitschaft. Sie wissen, was sie können und was sie nicht können und handeln entsprechend sehr ergebnisorentiert." Für das Spiel erwartet Saarbrückens Trainer: "Wir wollen Zwickau weit weg vom Tor weghalten. Wir müssen das Spiel kontrollieren. Je besser wir den Ball kontrollieren, desto weiter weg sind wir vom eigenen Tor. Wenn uns das gelingt, sind wir guter Dinge. Zwickau versucht, das zu verhindern. Dann ist es eine Frage des Mutes, der geistigen Frische."

Die Personallage

Vorn rosig und hinten angespannt. Mit Nicklas Shipnoski hat Saarbrücken den Topscorer der 3. Liga in seinen Reihen, der Rechtsaußen traf bereits zehnmal und legte neunmal zu Toren auf. Allein Shipnoski und Stürmerkollege Sebastian Jacob (acht Tore) sind für die mehr als die Hälfte aller Saarbrücker Tore in dieser Saison verantwortlich.



Hinten muss Coach Kwasniok allerdings improvisieren. Fünf Defensivspieler fehlen dem Coach. „So langsam wird es eng.“ Top-Torjäger Shipnoski. Bildrechte: imago images/Eibner

Der Kader

Eine der Stärken der Saarbrücker: Die Aufstiegsmannschaft ist im Wesentlichen zusammengeblieben. Unter den sieben Abgängen ist kein Leistungsträger. Mit Angreifer Nicklas Shipnoski (von Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden) oder Mittelfeldspieler Sebastian Bösel (von Drittliga-Absteiger Sonnenhof-Großaspach) wurde das Team aber gezielt verstärkt. Zu den Leistungsträgern, die beim FCS geblieben sind, gehören Angreifer Sebastian Jacob, der in der Regionalliga mit 17 Toren zweitbester Liga-Schütze war, oder Anthony Barylla. Der 23-jährige Verteidiger schnupperte bereits in Zwickau Drittliga-Luft und stand in der vergangenen Regionalliga-Saison in allen 23 Spielen auf dem Platz. Mit einem Durchschnittsalter von 26,1 Jahren zählen die Saarbrücker eher zu den älteren Teams der Liga, finanziell zudem eher zu den ärmeren Klubs.

Der Trainer

Lukas Kwasniok – seit seinem Amtsantritt im Januar betreute der 39-Jährige Fußballlehrer Saarbrücken in bisher erst zehn Spielen. Trotzdem ist der Name Kwasniok schon jetzt eng mit dem Saarbrücker Höhenflug des Jahres 2020 verbunden. Kwasniok übernahm den Job von Dirk Lottner, der als Tabellenführer entlassen wurde, und führte den FCS in den Profifußball. Mit Siegen gegen Zweitligist Karlsruher SC und Bundesligist Düsseldorf führte er Saarbrücken zudem als ersten Viertligisten ins Halbfinale des DFB-Pokals.

Fußballtaktisch versucht Motivator Kwasniok, der Carl Zeiss Jena in der Saison 2018/19 vor dem fast sicheren Abstieg aus der 3. Liga rettete, flexibel zu sein. Häufige Rotation im Team und ein ständiger Wechsel der Spielsysteme fordern sein Team und den Gegner. "Ich bin kein Freund des 'Never change a winning Team', da könnten wir uns ja die Trainingswoche sparen" – so die einleuchtende Argumentation Kwasnioks.

Im Sommer verlässt der Coach den FCS aber. Der Coach wollte eine Vertragsverlängerung nur beim Aufstieg unterschreiben. Das wollte der Verein nicht. So trennen sich die Wege.

Bilanz gegen den FSV Zwickau