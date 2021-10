Der 30-Jährige, mittlerweile auch von vorherigen Knieproblemen genesen, dürfte am Samstag beim Halleschen FC direkt wieder in die Saarbrücker Viererkette rutschen. "Er hat mit seiner Routine gezeigt, dass er aus dem kalten Schuh heraus Leistung bringen kann. Ja, absolut wäre das für Halle eine Option", hatte Trainer Uwe Koschinat bereits zu Wochenbeginn angekündigt. Zu diesem Zeitpunkt standen die Blau-Schwarzen noch vor ihrer Saarlandpokal-Aufgabe bei Sechstligist Mettlach, die sie dann am Dienstagabend pflichtgemäß mit einem problemlosen 4:0 lösten.

Während Koschinat dabei unter anderen Leistungsträgern wie Kapitän Manuel Zeitz, Keeper Daniel Batz, Adriano Grimaldi, Minos Gouras oder Luca Kerber Verschnaufpausen gönnte, feierte der erst Ende September unter Vertrag genommene Defensivspezialist Lukas Boeder sein Startelfdebüt im FCS-Trikot. Jener Boeder, der in der vergangenen Saison noch immerhin 32 Pflichtspiele für den HFC absolvierte. Sowohl Erdmann als auch Boeder geben Koschinat durchaus dringend benötigte Optionen in der durch die Langzeitverletzungen von Boné Uaferro, Steven Zellner und Sebastian Bösel ausgedünnten Abwehrreihe.

Trotz der momentan soliden Zwischenbilanz mit 17 Punkten und Rang sechs traten die Saarbrücker vor allem aufgrund von vier Remis (darunter die Punktverluste gegen die Kellerteams aus Würzburg und Köln) in den sechs Partien nach dem erwähnten Magdeburg-Erfolg auf der Stelle. "Die Position, die wir gerade innehaben, lässt ja eine Tendenz in beide Richtungen zu", sagte Koschinat. Und es stehen heiße Herbstwochen an: Nach der Partie in Halle und dem Gastspiel von 1860 München warten bereits die prestigeträchtigen Südwestduelle gegen Waldhof Mannheim und den 1. FC Kaiserslautern.