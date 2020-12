Seitdem ist allerdings der Wurm drin beim FCS. Nach drei Remis am Stück unterlag man zweimal (zuletzt 1:2 gegen Bayern München II) und hat die Spitzenposition inzwischen an die Dresdner verloren. Rang zwei ist vor dem Duell mit dem 1. FC Magdeburg natürlich immer noch eine starke Platzierung für den Aufsteiger. Mit 25 Punkten haben die Saarbrücker fast doppelt so viele Punkte geholt wie der FCM und gehen als Favorit in die Partie gegen früheren Europapokalsieger.



Dabei hat der FCS keine großen Stars im Team, besticht aber durch einen ausgeglichenen Kader. Schon acht Spieler haben getroffen, 22 kamen zum Einsatz. Etwas heraus ragen Nicklas Shipnoski und Sebastian Jacob mit je Treffern, sowie Torwart Daniel Batz, der seinen Kasten dreimal sauber hielt. Bisherige Duelle gab es noch keine zwischen den Blau-Schwarzen, es wird also eine echte Premiere am Mittwoch.