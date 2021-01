Nach starkem Saisonstart hatte der Aufsteiger vor Weihnachten eine Mini-Krise mit sechs sieglosen Partien in Folge. Das Jahr beendete der FCS dennoch auf einem starken vierten Platz. Dabei trumpfte besonders Nicklas Shipnoski auf, der mit neun Toren und sechs Assists zum Jahreswechsel Platz eins in der Scorerliste belegte.

In der kurzen Winterpause verstärkten sich die Saarländer dann mit zwei in Mitteldeutschland wohlbekannten Gesichtern. Zuerst wechselte Julian Günther-Schmidt an die Saar, der bei Carl Zeiss Jena zwischen 2017 und 2020 22 Tore in 72 Pflichtspielen erzielt hatte. Im vergangenen Sommer war der Stürmer nach dem Abstieg des FCC in die Regionalliga West zu Fortuna Köln gewechselt. Danach reagierte Saarbrücken auf die Verletzung von Ersatzkeeper Ramon Castellucci mit dem Wechsel von Jannick Theißen. Der 23-jährige Schlussmann absolvierte für Rot-Weiß Erfurt in der Saison 2019/20 13 Matches. Zudem befindet sich der frühere Dresdner Bjarne Thoelke aktuell im Probetraining bei der Kwasniok-Elf.