Der Aufsteiger, der schon in der vergangenen Saison mit dem ersten Einzug eines Viertligisten überhaupt ins DFB-Pokal-Halbfinale auftrumpfte, hat es gleich einmal an die Tabellenspitze geschafft. Unter anderem mit einem 4:0-Heimsieg gegen den Halleschen FC. Normalerweise geht es aber viel spannender, um nicht zu sagen, dramatisch zu: Entscheidende Tore in den letzten Minuten sind gerade eine Art Markenzeichen. Gegen Verl und in Uerdingen gab es auf diese Art Niederlagen. Gegen Unterhaching und im Nachholspiel am Mittwoch in Duisburg gelangen Siege. Das 3:2 beim MSV erzielte der Ex-Dresdner Tobias Jänicke 30 Sekunden vor Ende der Nachspielzeit.

Bildrechte: imago images / foto2press