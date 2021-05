FCS-Trainer Lukas Kwasniok zieht es nach Paderborn. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Den fünften Tabellenplatz hat der 1. FC Saarbrücken mit 59 Punkten schon so gut wie sicher. Dank eines komfortablen Torvorsprungs (plus 12) auf den Sechsten Wehen Wiesbaden (56 Zähler) sollte in dieser Beziehung im letzten Punktspiel der Saison nichts mehr anbrennen. Am Sonnabend (22. Mai) geht’s für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok zum FSV Zwickau, der in puncto Klassenerhalt bereits im sicheren Hafen ist. Für Coach Kwasniok, der auch schon Carl Zeiss Jena trainierte, wird es die letzte Begegnung für den FCS an der Linie sein, zumindest wenn es um Punkte geht. Der 39-Jährige wechselt nach der Saison zum SC Paderborn und beerbt dort Steffen Baumgart, der Coach beim 1. FC Köln wird.

FCS nach Elfer-Krimi im Finale des Landespokals

Während sich Zwickau in der Woche schon voll auf das Spiel am Wochenende konzentrieren konnte, musste der FCS am Dienstag (18.Mai) im Saarland-Pokal ran. Schließlich gewann das Kwasniok-Team beim FC Homburg (Regionalliga) nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit und Verlängerung den Elfmeter-Krimi mit 6:5 und trifft im Finale auf den SV Elversberg. Das Endspiel sollte dann wirklich der letzte Einsatz von Lukas Kwasniok für die Blau-Schwarzen sein.

Hinspiel ging an Zwickau

Das Hinspiel werden die Saarländer nicht in bester Erinnerung haben, denn da gab’s im März ein 1:2. Morris Schröter per verwandeltem Foulelfmeter und Ronny König hatten die Sachsen mit 2:0 in Führung gebracht, Bone Uaferro gelang fünf Minuten vor Ultimo lediglich der Anschlusstreffer.