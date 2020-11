Coach Dotchev: "Haben unsere Probleme"

In der Vorsaison konnte die Viktoria zwischen dem 9. und dem 21. Spieltag kein Spiel gewinnen, rutschte damals vom vierten auf den 16. Tabellenplatz. Und in dieser Saison: Von den vergangenen fünf Spielen gelang nur ein Sieg. Hinzu kommt die Heimschwäche: Schon drei Spiele verloren die Kölner im heimischen Sportpark Höhenberg. Fast beschwörend klingt es da, wenn Köln-Coach Pavel Dotchev sagt: "Wir haben unsere Probleme, das ist ein Fakt. Die Mannschaft wird nicht so eine Serie starten, wie in der letzten Saison." Kölns Coach Dotchev feiert am Mittwoch sein 50. Spiel mit der Viktoria. Bildrechte: imago images/Kirchner-Media

Defensiv anfällig

Probleme hat das Dotschev-Team dabei vor allem in der Defensive. In elf Spielen kassierte Köln bereits 18 Gegentore - so viel wie kein anderes Team der Drittliga-Top 13. Dabei sah es zwischenzeitlich sogar ganz gut aus, zu Saisonbeginn glänzten die Kölner noch mit kontrollierter Defensive. Nach drei Zu-Null-Spielen kletterten die Kölner zwischenzeitlich auf Rang zwei. Doch die Stabilität ist weg. Am vergangenen Wochenende mussten sich die Westdeutschen nach 2:0-Führung noch mit einem 2:2 gegen Unterhaching zufrieden geben.

Jubiläum und Personalprobleme für Dotchev

In seinem 50. Pflichtspiel als Trainer der Viktoria hat Dotchev gegen den FSV Zwickau nun auch noch Personalprobleme. Neben dem gesperrten Keeper Sebastian Mielitz und dem verletzten Verteidiger Alexander Höck fehlen am Mittwoch möglicherweise auch noch die Defensivspieler Jeremias Lorch und Fabian Holthaus - beide mussten in Unterhaching angeschlagen ausgewechselt werden.

Rückkehrer Wunderlich überzeugt

Hoffen kann der Coach, dass Rückkehrer Mike Wunderlich auch gegen den FSV wieder überzeugt. Der 34-jährige Kapitän machte gegen U’haching sein erstes Spiel nach mehrwöchiger Verletzungspause - und traf gleich.

Toptransfer Marcel Risse

In Sachen Kaderstärke dürfte die Viktoria trotz Personalsorgen dem FSV Zwickau ohnehin überlegen sein: Neben Wunderlich haben die Kölner mit Ex-Bundesliga-Profi Marcel Risse den wohl prominentesten Neuzugang der 3. Liga in ihren Reihen. Der Mittelfeldspieler wurde von Lokalrivale 1. FC Köln ausgeliehen. In der Offensive haben die Kölner u.a. mit dem Ex-Jenaer Timmy Thiele und dem früheren Auer und Erfurter Albert Bunjaku viel Drittliga-Erfahrung im Kader. Ex-Bundesliga-Profi Marcel Risse spielt nun für die Viktoria. Bildrechte: imago images / Beautiful Sports

Vorsaison: Zwei hohe Heimsiege

Die Bilanz zwischen Köln und Zwickau ist übrigens ausgeglichen. Erst zweimal trafen beide Klubs aufeinander. In der vergangenen Saison gab es dabei jeweils einen hohen Heimsieg. Köln gewann im Sportpark Höhenberg 3:0, Zwickau in seiner heimischen Arena sogar 4:0.