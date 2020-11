Der vierfache deutsche Meister spielt nun seine dritte Saison in der 3. Liga. Vor neun Jahren, in der Saison 2010/11, beendeten die Pfälzer die 1. Bundesliga noch auf Rang sieben, in der vergangenen Spielzeit kam der Klub dagegen auf Rang zehn der 3. Liga ins Ziel. In der aktuellen Spielzeit steht der stolze Traditionsverein vor dem 9. Spieltag mit fünf Punkten auf dem 19. Tabellenplatz.