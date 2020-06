Das hat Braunschweig zuletzt durch Erfolge geschafft, die alles andere als unumstritten waren. Frag nach in Unterhaching (3:1) oder beim Chemnitzer FC (2:1). Selbst das mittlerweile als Absteiger feststehende Großaspach wurde nur mit Ach und Krach 2:1 nieder gerungen. Schönheitspreise verdient sich die Eintracht eher nicht. Trainer Antwerpen reagierte auf entsprechende Nachfragen angriffslustig: "Nennen Sie mir doch mal die Kriterien für attraktiven Fußball? Es ist ja nicht so, dass wir die Punkte irgendwie geschenkt bekommen. Wir haben heute das sechste Spiel in Folge gewonnen - da bin ich richtig stolz drauf", so der Ex-Coach von Preußen Münster.

Verteidiger Steffen Nkansah (li.) stoppt den Chemnitzer Philipp Hosiner Bildrechte: imago images / Picture Point