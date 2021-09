Die letzten beiden Partien endeten spektakulär. Gegen den Halleschen FC führte Verl bereits zur Pause mit 3:2, ehe Halle in einer nicht minder unterhaltsamen zweiten Hälfte trotz eines Zwei-Tore-Rückstands in der Schlussphase noch zum 4:4-Ausgleich kam.

Zwischen beiden Kontrahenten gab es bislang nur zwei Partien in der 3. Liga. In der vergangenen Saison trennten sich die Teams in der Hinrunde (8. Spieltag) in Verl 1:1. Im Rückspiel (27. Spieltag) behielten die Westsachsen mit 3:0 die Oberhand.