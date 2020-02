Fußball | 3. Liga Würzburg: Vorne hui - hinten pfui?

Am Sonnabend ist es wieder so weit und der FSV Zwickau ist wieder in der 3. Liga gefordert. Gegner sind dann die Würzburger Kickers. Wie stehen die Chancen für die Rot-Weißen gegen die Mannschaft aus Bayern? Was können sie vom Tabellenachten erwarten. Wir machen den Teamcheck.