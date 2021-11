Natürlich werden sich die Augen der HFC-Fans am Sonnabend vor dem Spiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund ganz genau auf die Aufstellung der Gäste richten: Steht Antonios Papadopoulos im Kader, steht er in der Startelf?

Zwei Jahre lang kämpfte sich der Deutsch-Grieche in die Herzen der rot-weißen Anhängerschaft. In 60 Einsätzen für den Halleschen FC gelangen dem defensiven Mittelfeldspieler drei Tore und vier Vorlagen. Dann wechselte er im Sommer zu den Schwarz-Gelben - und schaffte sogar den Aufstieg in die erste Mannschaft. Am 1. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (5:2) spielte er zwölf Minuten, zuletzt saß er dreimal in Folge immerhin auf der Bank.