Das hatte gerade noch gefehlt: Am Dienstag musste der Hallesche FC vermelden, dass nun auch Torwart Sven Müller ausfällt, der zuletzt so starke Leistungen gezeigt hatte. Der Keeper hatte sich beim 1:2 in Mannheim am Sprunggelenk verletzt, aber noch bis zum Ende durchgespielt. In dieser Partie hatte sich zudem schon Mittelfeldmann Aaron Herzog einen Kreuzbandriss zugezogen. Und vergangene Woche kam die bittere Nachricht, das mit Jan Löhmannsröben ein gerade erst verpflichteter Hoffnungsträger mit Außenbandriss ebenfalls lange nicht mehr spielen kann.