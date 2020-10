Besonders bitter verlief für Meppen und Frings das jüngste Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen Viktoria Köln (0:1). Erst kassierte Thilo Leugers die Rote Karte, dann verschoss Valdet Rama einen Foulelfmeter. Trotz Überzahl in der Schlussphase - Viktoria kassierte in der zweiten Halbzeit gleich zwei Platzverweise - gelang es den Meppenern nicht, den 0:1-Rückstand noch umzubiegen.