Ansonsten warnte Schnorrenberg davor, den Gegner zu unterschätzen: "Man sollte in der Liga nie den Fehler machen, nach Tabellenplätzen zu urteilen." Wahr ist: Auch als Schlusslicht hat Lübeck noch alle Chancen, die Klasse zu halten. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt nur vier Punkte.

Als Beweis führte Schnorrenberg das "sehr umkämpfte" Hinspiel an, das der HFC in Lübeck mit 3:2 gewann: Julian Guttau erzielte in der Schlussminute das Siegtor für die Hallenser - doch beim anschließenden Torjubel zertrümmerte Mannschaftskollege Antonios Papadopoulos die Eckfahne, weshalb er mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Nach dem Fahnentausch gab der Schiedsrichter insgesamt zehn Nachspielminuten, die der HFC nur mit größter Mühe über die Zeit brachte.