Der SV Waldhof Mannheim ist nach drei herben Niederlagen in Folge (0:2 gegen Meppen, 0:5 gegen 1860 München und 1:4 gegen Spvgg Unterhaching) in einer tiefen Formkrise angelangt. Elf Gegentore in den vergangenen drei Spielen sprechen eine deutliche Sprache: Den Kurpfälzern unter Trainer Patrick Glöckner mangelt es vor allem an Stabilität in der Defensive. Da wiegt die Verletzung von Innenverteidiger Jesper Verlaat, der im Abwehrzentrum die Geschicke leitete, besonders schwer. Seine Übersicht und Zweikampfstärke werden schmerzlich vermisst.