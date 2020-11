Hansa kann auf Aufstiegsplatz springen

In dieser Spielzeit sah es bis zu besagter Pleite gegen die SGD richtig gut aus, Rostock war zuvor in acht Pflichtspielen ohne Niederlage geblieben und bis auf einen Punkt an Rang zwei herangerückt. Auch jetzt steht der FCH trotz Rang acht ordentlich da, denn mit einem Sieg gegen den FCM könnte Hansa auf den Aufstiegsrelegationsrang springen - und hat zudem noch ein Spiel weniger absolviert als die meisten Teams weiter oben in der Tabelle.

Der frühere FCM-Kapitän Nils Butzen (hi. li.) spielte bis zu seiner Verletzung eine gute Rolle in Rostock (Archiv). Bildrechte: imago images/Christian Schroedter Die Magdeburger grüßen dageben von ganz unten und haben aktuell wohl nur nicht die Rote Laterne inne, weil der Tabellenletzte aus Meppen drei Partien weniger auf dem Konto hat. Am vergangenen Sonntag gab es für den FCM ein unglückliches 0:1 in Ingolstadt, bereits die siebte Magdeburger Saisonniederlage. So viele hatten die Elbestädter im Aufstiegsjahr 2017/18 unter Härtel nach 38 Spieltagen.



Interessanterweise hat der FCH-Coach an der Ostsee immer mehr alte Weggefährten aus Magdeburger Zeiten um sich geschart. Mit Nils Butzen, Manuel Farrona Pulido, Björn Rother und Jan Löhmannsröben tragen vier frühere FCM-Spieler derzeit ein Hansa-Trikot - bis auf Farrona Pulido sind auch alle mehr oder weniger Stammspieler.

Bilanz der beiden Team gegeneinander

In der langen gemeinsamen Geschichte der beiden Mannschaften gab es bereits 69 Duelle. Davon gewannen die Magdeburger 30, die Rostocker 24, dazu kommen 14 Unentschieden. Die letzten drei Aufeinandertreffen konnten allerdings ausnahmslos die Mecklenburger für sich entscheiden: In der Vorsaison siegte Hansa zu Hause mit 3:1 und in Magdeburg mit 1:0, davor gab es ein 1:0 im Ostseestadion.