Noch drei Spiele bis zum Glück. Der FC Hansa Rostock ist auf einem guten Weg, wieder die 2. Bundesliga zu erklimmen. Allerdings ist es ein ganz enges Aufstiegsrennen, was zwischen dem Team von Jens Härtel, Spitzenreiter Dynamo Dresden, 1860 München und dem FC Ingolstadt entschieden wird. Die größte Hürde gilt es am kommenden Sonnabend (8. Mai) zu überspringen, wenn sich der FSV Zwickau anmeldet.

Die Westsachsen sind zwar nicht unbedingt die Mannschaft für einen Dreier, in den letzten acht Partien landeten sie keinen einzigen Sieg, aber für einen Punkt ist das Enochs-Team immer gut. Überstehen die Hanseaten das Duell gegen den FSV schadlos, stehen dann noch die Begegnungen gegen Unterhaching und Lübeck an. Beide sind Kellerkinder, die Sportvereinigung ist bereits abgestiegen. Klingt nach einem superleichten Restprogramm. Aber wie gesagt: Jetzt kommt es erstmal Zwickau.

Rostocks Cheftrainer Jens Härtel. (Archiv) Bildrechte: imago images/Eibner

Im Sportbuzzer schätzte Rostock-Trainer Härtel den Gegner wie folgt ein: "Zwickau hat auswärts tolle Spiele gemacht. Sie haben alles, was du in der 3. Liga brauchst: Robustheit, Kopfballstärke, offensive Außenverteidiger und auch Tempo." Die Achtung der Rostocker vor den Westsachsen ist demnach groß. Das Hinspiel in Zwickau gewannen die Rostocker nach einem Traumtor von Nik Omladic und einem Eigentor von FSV-Spieler Marco Schikora mit 2:0. Rostocks Goalgetter John Verhoek wirkte im Dezember nicht mit. Der Niederländer hat es mittlerweile auf 12 Treffer gebracht, ein Spitzenwert in der Liga.