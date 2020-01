Der Angriff war das große Sorgenkind des F.C. Hansa Rostock im von Leistungsschwankungen geprägten ersten Halbjahr, für das Mittelfeldspieler Mirnes Pepic jüngst die passende Umschreibung fand: "Jo-Jo-Hinrunde" (Bild, 21. Januar). Trotz des Hoffnungsschimmers in Köln sind 27 Tore in 20 Spielen schlichtweg zu wenig, um ganz oben anzuklopfen. Zu viel hing an Pascal Breier (9 Tore), dessen in Drittliga-Gefilden namhafte Mitbewerber im Sturmzentrum John Verhoek und Marco Königs (beide ohne Tor) rabenschwarze Monate hinter sich haben.



Zudem kostete die schwache Punktausbeute im November und Dezember den Hanseaten eine bessere Ausgangsposition vor der Restrückrunde. Nach dem 2:1-Heimsieg über 1860 München Ende Oktober hatte der FCH lediglich drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Dann verloren die Ostseestädter fünf der folgenden sieben Spiele bis Weihnachten. Hansa hat derzeit 28 Zähler auf dem Konto – fünf weniger als Mannheim auf dem Aufstiegsrelegationsrang.