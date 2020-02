Mit der SpVgg Unterhaching kommt am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) ein ganz dicker Brocken nach Halle. Die Mannschaft von Trainer Claus Schromm ist in der 3. Liga seit sieben Spielen ungeschlagen und hat sich in der Tabelle bis auf den dritten Platz vorgearbeitet - schickt sich also an, ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzureden.