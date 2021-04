Hatte in den letzten Partien wenig Freude an seinem Team: Tomas Oral. (Archiv)

Hatte in den letzten Partien wenig Freude an seinem Team: Tomas Oral. (Archiv)

Hatte in den letzten Partien wenig Freude an seinem Team: Tomas Oral. (Archiv) Bildrechte: imago images/Fotostand

Neben den Ingolstädtern, derzeit mit 60 Punkten auf Platz zwei, schien lange ein Trio alles unter sich auszumachen. Rostock hat mit 62 Zählern den Platz an der Sonne inne, Dynamo Dresden (59 Punkte) ist wegen der Quarantäne zurzeit zum Zuschauen verdammt. So könnte es im Saisonendspurt eng werden für das Team von Trainer Tomas Oral, denn auch die Münchner "Löwen" (58 Punkte) sind wieder im Geschäft und eilen mit Siebenmeilenstiefeln heran.

Nach dem 1:1 zuletzt in Lübeck rüttelte Coach Oral seine Spieler auf und gab schon mal die Orientierung auf die Begegnung gegen Zwickau vor: "In dieser 3. Liga ist alles möglich. Wir müssen jetzt mit aller Gewalt und Widerstandskraft das Spiel gegen Zwickau angehen und gewinnen." Ein großes Vorhaben, was nicht leicht zu realisieren sein wird. Die Zwickauer sind zwar auch seit sechs Spielen sieglos, doch sie kämpfen bis zur letzten Sekunde. Wie in Kaiserslautern, als Jozo Stanic in der 95. Minute das 2:2 gelang. Und am vergangenen Dienstagabend wurde es noch wilder, denn Steffen Nkansah netzte gegen die Bayern-Youngster erst nach 96 Minuten zum 1:1-Endstand ein.