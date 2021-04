Totgesagte leben länger: Das trifft dieser Tage besonders auf den 1. FC Kaiserslautern zu. Auch wenn der einstige, mittlerweile tief gesunkene, vierfache Deutsche Meister weiter an der Schwelle zum Amateurfußball kratzt, ist die Hoffnung auf dem Betzenberg über die Ostertage zurückgekehrt.

Dank eines verdienten 3:1-Erfolgs gegen den Halleschen FC am vergangenen Samstag hat das Team von Marco Antwerpen drei überlebenswichtige Zähler im kräftezehrenden Drittliga-Abstiegskampf gesammelt. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt nur noch vier Punkte. Mit einem neuerlichen Sieg im Nachholer gegen Zwickau könnte weiter Boden auf die Konkurrenz gutgemacht werden.

Dabei überzeugten die unangefochtenen Remis-Könige der 3. Liga (14 Unentschieden) gegen den HFC mit einer bemerkenswerten Einstellung. Nach der Ampelkarte gegen Kevin-Prince Redondo bewiesen die "Roten Teufel" in Unterzahl Moral und schnappten sich dank eines Kraftakts in der Schlussphase den Sieg. "Die Reaktion, die dann kam, war überragend", zollte Antwerpen seiner Mannschaft nach Abpfiff Respekt.

Das alles kann für die Pfälzer aber nur der Beginn einer Aufholjagd sein. Schließlich würde der Absturz in die Regionalklasse einem Horrorszenario gleichen. "Wir wollen am 38. Spieltag ein Ziel erreicht haben. Wir versuchen hier, einen Zusammenhalt entstehen zu lassen", so Antwerpen zur offenbar wiederentdeckten Entschlossenheit seiner Schützlinge.