"Aufgrund der letzten Aktion fühlt sich das Remis wie eine Niederlage an", konstatierte KSC-Trainer Christian Eichner nach der Partie. Mit einem Sieg hätte Karlsruhe noch einmal Druck auf die Aufstiegsränge machen können. So beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits sieben Punkte, auch wenn man noch ein Spiel in der Hinterhand hat.