Seit dem Re-Start in der 3. Liga wittert der KFC Uerdingen Morgenluft, denn in den bisherigen beiden Spielen gab es einen Sieg und ein Unentschieden. Das Resultat: Uerdingen kratzt mit vier Punkten Rückstand an den Aufstiegsrängen und hat das große Ziel Zweitligafußball wieder vor Augen. In den verbleibenden neun Spielen könnte Uerdingens Trainer Stefan Krämer, der von Juli 2019 bis Ende Dezember 2019 beim FCM aktiv war, ein entscheidender Faktor werden.