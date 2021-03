Fußball | 3. Liga Gegnercheck: KFC Uerdingen - Zwischen Tradition, Insolvenz und Ambitionen

Der KFC Uerdingen kann sich mit Fug und Recht ein Traditionsverein nennen. Erst im November 2020 wurde das 115-jährige Bestehen gefeiert. Lange hing der Drittligist am finanziellen Tropf von Investor Michail Ponomarew, der seit vier Jahren viel Geld in den KFC gesteckt hatte. Doch die Zeiten sind vorbei. Der Verein hat zwar einen neuen Investor, steckt aber in einem Insolvenzverfahren fest.