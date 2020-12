Fußball | 3. Liga Gegnercheck: KFC Uerdingen - Tradition und Ambitionen

Der KFC Uerdingen kann sich mit Fug und Recht ein Traditionsverein nennen. Ers vor wenigen Wochen wurde das 115-jährige Bestehen gefeiert. Damals hieß der Verein noch FC Uerdingen 05. Mittlerweile hängt der Drittligist am finanziellen Tropf von Michail Ponomarew, der seit vier Jahren viel Geld in den KFC gesteckt hatte. Mittlerweile ist Uerdingen eine feste Größe in der dritthöchsten Spielklasse.