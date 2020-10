Bisher verlief die Saison für den KFC Uerdingen wenig überzeugend. Am Samstag (17.Oktober) stehen die Schützlinge vom Ex-FCM-Trainer Stefan Krämer beim FSV Zwickau auf dem Prüfstand. In den bisherigen vier Drittliga-Partien ist den Rheinländern noch kein Sieg gelungen, mit mageren zwei Punkten stehen sie auf dem 17. Platz. Zuletzt verkaufte man sich zuhause gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern ganz ordentlich, nach 0:1-Rückstand traf Muhammed Kiprit noch zum 1:1-Endstand. Kiprit ist bei den Uerdingern Alleinunterhalter, bereits bei der 1:2-Auftaktniederlage in Ingolstadt steuerte er sein Tor bei. Wären insgesamt zwei Treffer, mehr stehen auch nicht auf der Habenseite des KFC.