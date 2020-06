Dass die "Rothosen" ein durchaus ein heißer Kandidat auf die 2. Liga sind, zeigen die letzten Spiele: Erst am vergangenen Wochenende beendeten die Kickers mit einem 2:1-Sieg bei 1860 München die lange Serie der "Löwen" von 16 Spielen in Folge ohne Niederlage. Wie gegen die "Sechzger" konnte Würzburg zuletzt auch gegen andere direkte Konkurrenten punkten: Meppen, Braunschweig und Ingolstadt wurden jeweils 3:1 besiegt, gegen Mannheim gab es ein 0:0. Lediglich das Heimspiel vor Wochenfrist gegen Magdeburg ging 0:1 verloren.

Verantwortlich für den Höhenflug der Kickers ist Trainer Michael Schiele, an dem der Verein trotz des durchwachsenen Saisonbeginns festhielt. Der 42-Jährige hat die Kickers zu einem verschworenen Team geformt, das hingebungsvoll und aufopferungsbereit in die Spiele geht - und sich in dieser Saison schon 66 Gelbe Karten abholte.



Schiele, der einst unter dem jetzigen Premier-League-Trainer Ralph Hasenhüttl Co-Trainer in Aalen war, ist seit Oktober 2017 Trainer in Würzburg und steht mit einem Punkteschnitt von 1,75 mittlerweile sogar besser da als Kickers-Legende Bernd Hollerbach (1,74), dem 2016 schon mal der überraschende Aufstieg in die 2. Liga gelang.