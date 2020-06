Verantwortlich für den Höhenflug der Kickers ist Trainer Michael Schiele, an dem der Verein trotz des durchwachsenen Saisonbeginns festhielt. Der 42-Jährige hat die Kickers zu einem verschworenen Team geformt, das hingebungsvoll und aufopferungsbereit in die Spiele geht - und sich in dieser Saison schon mehr als 70 Gelbe Karten abholte.



Schiele, der einst unter dem jetzigen Premier-League-Trainer Ralph Hasenhüttl Co-Trainer in Aalen war, ist seit Oktober 2017 Trainer in Würzburg und steht mit einem Punkteschnitt von 1,77 mittlerweile sogar besser da als Kickers-Legende Bernd Hollerbach (1,74), dem 2016 schon mal der überraschende Aufstieg in die 2. Liga gelang.



Übrigens: Obwohl Schiele mit seinem Team auf einer Erfolgswelle schwimmt, endet sein Vertrag Ende Juni. Eine Vertragsverlängerung ist noch nicht in trockenen Tüchern.

Trainer Michael Schiele hat Würzburg Leidenschaft eingeimpft. Bildrechte: imago images/Picture Point