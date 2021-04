Das soll die Männer von Jens Härtel jedoch nicht davon abhalten, sich auf einen Dreier zu konzentrieren. Beim Heimauftritt im Ostseestadion kann der 51-Jährige auf fast alle Spieler zurückgreifen. Nur Simon Rhein wird wegen seiner fünften Gelben Karte nicht spielen können, Bentley Baxter Bahn stieg am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining ein.

Im Hinspiel (25. November 2020) gab’s für Härtel an seiner alten Wirkungsstätte in Magdeburg ein 1:1. Bei allen neun Drittliga-Begegnungen war Jens Härtel übrigens dabei: Sechsmal war er Trainer des 1. FC Magdeburg und dreimal von Hansa Rostock. Bis auf eine Niederlage mit Magdeburg im Februar 2018 (0:1) holten die Härtel-Teams immer Punkte (4 Siege, 4 Unentschieden).

Die Kurve zeigt bei Hansa Rostock steil nach oben. Nach 16 Spieltagen stand der FCH Mitte Dezember nur auf Rang acht der Tabelle. Damals sah es überhaupt nicht nach Aufstiegsambitionen aus. Seitdem hat die Härtel-Elf aber nur eins von 14 Spielen verloren (0:1 bei Abstiegskandidat Lübeck). Besonders die Defensive macht Freude: In den vergangenen 14 Partien gab es nur acht Gegentore - achtmal stand die Null, zuletzt viermal in Folge. Am 6. Mai 2012 bestritt Hansa Rostock sein bis dato letzten Zweitliga-Spiel, nach neun Jahren könnte es nun die Rückkehr ins Unterhaus geben