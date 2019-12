Gegnercheck: Lok Leipzig & Rot-Weiß Erfurt

Die "Loksche" spielt aktuell die beste Regionalliga-Saison seit der Wiedergründung des Vereins und hat in der Hinrunde nur eine Partie verloren - ausgerechnet gegen den Lokalrivalen Chemie Leipzig. Mit 37 Punkten stehen die Probstheidaer vor dem 19. Spieltag auf Rang zwei der Tabelle, mit drei Zählern Rückstand auf Tabellenführer Energie Cottbus. Am vergangenen Spieltag setzte sich Lok durch Tore von Zickert und Steinborn mit 2:1 bei Hertha BSC II durch. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 2:2, wobei Lok zweimal führte (durch Mivubudulu und Hajrulla) und RWE jeweils noch ausgleichen konnte (durch Dittrich und Aydemir). Die Paarung ist ein echtes Traditionsduell, allein in der DDR-Oberliga spielten beide Teams 66 Mal gegeneinander, wobei die Leipziger mit 28 Siegen klar die Nase vorn haben. Nach der Wiedergründung des FCL gab es drei Aufeinandertreffen in der Regionalliga Nordost: Neben dem erwähnten Remis siegte Lok einmal, dazu kommt ein 1:1 aus der Vorsaison.