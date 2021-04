Für zehn Minuten keimte beim VfB Lübeck am vergangenen Mittwoch Hoffnung auf. Sebastian Hertner schoss sein Team mit einem Traumtor in der zweiten Halbzeit gegen den FC Ingolstadt zur schmeichelhaften Führung. "Was ich mir dann gewünscht hätte, dass wir im Anschluss intensiver weitergemacht hätten", bilanzierte VfB-Coach Rolf Landerl nach Abpfiff. So folgte der Ausgleich prompt und am Ende hatten die Hansestädter Glück, überhaupt einen Punkt im heimischen Stadion an der Lohmühle behalten zu können.