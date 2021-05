Die Zeichen für den VfB Lübeck (Rang 19/34 Punkte) stehen nicht gut. Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga Nord in die 3. Liga droht der Mannschaft von Rolf Martin Landerl die sofortige Rückreise in die vierte Liga. Aus eigener Kraft können die Hansestädter den Klassenerhalt nicht mehr schaffen, da müssen schon die Mitkonkurrenten kräftig mithelfen. Immer vorausgesetzt, die Lübecker machen ihre Hausaufgaben, so am Montag (17. Mai) gegen den FSV Zwickau.