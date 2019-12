Der SV Meppen hat in den letzten Jahren eine sehr positive sportliche Entwicklung genommen. Die Niedersachsen, die 2017 in die 3. Liga aufgestiegen sind, haben sich seitdem immer weiter entwickelt. Zuletzt gelang zweimal der Klassenerhalt (Plätze sieben und 13), in dieser Saison spielt Meppen möglicherweise sogar um den Aufstieg mit. Die Mannschaft steht derzeit mit 30 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Der Abstand zum Relegationsplatz drei, auf dem momentan Eintracht Braunschweig steht, beträgt nur zwei Zähler. Mit einem Sieg in Zwickau könnte Meppen also kurz vor Weihnachten noch einen ordentlichen Sprung machen.