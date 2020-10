Sechs Punkte aus sieben Spielen: Keine Frage, der SV Meppen hat einen Fehlstart hingelegt. In Dresden müssen die Emsländer nun auch noch auf ihren prominentesten Mann verzichten: Torsten Frings darf die Mannschaft nicht coachen.

Er brummt eine Rote Karte ab. Die kassierte der frühere Nationalspieler für lautstarkes Reklamieren im letzten Spiel gegen den 1. FC Kaiserlautern (3:2). Das Reglement sagt, dass sich Frings eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach dem Spiel nicht im Innenraum aufhalten darf. Frings wird also auf der Tribüne mitfiebern und mitleiden.

Apropos leiden: Das musste Meppen in dieser Saison oft. Nach sechs Spielen standen drei Punkte, 6:12 Tore und Tabellenplatz 19 zu Buche. Der Sieg am letzten Wochenende gegen Kaiserslautern war Balsam und hat Meppen auf den ersten Nichtabstiegsplatz katapultiert.

Jetzt soll in Dresden nachgelegt werden. Beide Mannschaften treffen erstmals in einem Punktspiel aufeinander. Das bisherige Duell gab es 1994 im DFB-Pokal. Dynamo Dresden gewann mit 1:0. Als Erstligist. Mittelstürmer Dejan Bozic spielte vor seiner Zeit im Emsland in Chemnitz, Innenverteidiger Steffen Puttkammer verdiente seine Brötchen von 2013 bis 2017 beim 1. FC Magdeburg.