Ein "intensives Spiel", wie der 54-Jährige nach Abpfiff zu Protokoll gab. "Wir hatten Respekt und den Plan uns etwas defensiver aufzustellen und haben heute ein gutes Bollwerk aufgebaut." Das gelang in dieser Saison allerdings nicht allzu oft. Mit 51 Gegentreffern stellen die Emsländer die drittschlechteste Defensivreihe der Liga. Offensiv sieht es zudem nicht viel besser aus. Mit 32 Toren reiht sich der SVM in dieser Statistik auf dem geteilten letzten Tag mit Uerdingen und dem kommenden Gegner aus Magdeburg ein.

Apropos Magdeburg: Mit einem Sieg am Mittwoch (19 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) könnten die Emsländer in der Tabelle wieder am Konkurrenten aus Sachsen-Anhalt vorbeiziehen.