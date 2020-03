Der MSV Duisburg ist eine klassische Fahrstuhlmannschaft. Kein Wunder, dass der Zweitliga-Absteiger in der 3. Liga wieder an der Spitze steht.

Allerdings profitiert das Team von Torsten Lieberknecht derzeit vor allem von der Schwäche der Konkurrenz. Noch nie hatte ein Drittliga-Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt weniger Zähler als die Duisburger. In der Rückrunden-Tabellen ist man nur 16., die jüngsten drei Begegnungen gingen alle verloren, darunter war auch ein 0:1 in Zwickau.

Für die Partie am Freitag gegen den FCM verspricht Lieberknecht einen Sieg, denn: "Wir werden zurückschlagen, definitiv!", so der Coach. Dazu muss vor allem in Sachen Standards einiges besser werden: Defensiv patzte man immer wieder und bringt umgekehrt offensiv nicht viel zustande. Auch das Rätsel um die richtige Besetzung der offensiven Dreierreihe um den besten Torschützen, aber eben auch formschwachen Moritz Stoppelkamp hat er noch nicht gelöst. Geschäftsführer Michael Klatt setzt auf die Mentalität: "Wir müssen kämpfen, kratzen, beißen."