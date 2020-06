Duisburg ist nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga vor einem Jahr nach wie vor einer der Aufstiegs-Favoriten der 3. Liga. Die Saison begann für die "Zebras" zwar etwas holprig, seit dem Herbst 2019 ist der MSV aber endgültig in der 3. Liga angekommen. Mit dem lange Zeit besten Angriff der Liga eroberte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht Anfang November die Tabellenspitze - und dort thronen die Meidericher noch heute. Zwischen dem zwölften Spieltag (18.10.2019) und dem 23. Spieltag (7.2.20220) kassierte der MSV nur eine Niederlage.

Ein Gesicht der Flaute beim MSV ist dabei Angreifer Moritz Stoppelkamp. Der frühere Bundesliga-Angreifer von Hannover 96 und dem SC Paderborn ist in der Drittliga-Torschützenliste mit 13 Toren zwar immer noch Sechster. Allerdings traf der 33-Jährige schon sechs Spiele in Folge nicht.

Vielleicht gelingt Stoppelkamp und Duisburg gegen Jena ja die Wende. Die von Lieberknecht beschworenen "Aufsteh-Qualitäten" bewies der MSV im Hinspiel, als man fast 90 Minuten in Unterzahl spielte und trotzdem 2:1 gewann. Die Zahlen jedenfalls sprechen für die Duisburger: In der Liga verlor der MSV noch nie gegen Jena. Überhaupt konnte sich Jena nur einmal in der Geschichte gegen Duisburg durchsetzen. Das war 1992 im DFB-Pokal.