Der Re-Start der 3. Liga in der vergangenen Saison hängt dem MSV Duisburg immer noch an. Als Spitzenreiter waren die Meiderischer in die Zwangspause gegangen, danach bekam man kein Bein mehr auf den Boden und wurde am Ende Vierter. Mit großen Aufstiegsambitionen ging es dann in die neue Spielzeit, doch der Negativlauf heftet dem MSV weiter an, kostete schon zwei Trainern den Job.