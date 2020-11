Manchmal müssen es eben kleine Dinge sein, um neuen Glauben an sich selbst zu schöpfen. Beim MSV Duisburg sorgte ein hart, aber verdient erarbeitetes 2:2-Remis am vergangenen Dienstagabend bei Waldhof Mannheim für spürbare Erleichterung vor dem Gastauftritt der SG Dynamo Dresden am Sonntag (29. November, 13 Uhr) beim MSV.

Trainer Gino Lettieri zollte seiner Mannschaft "großen Respekt" für einen zwar "kleinen Schritt" – aber "diesen Auftritt müssen wir jetzt Woche für Woche, Spiel für Spiel bestätigen." Sein Kapitän Moritz Stoppelkamp sekundierte, dass es "vom Engagement, dem Einsatz und Willen heute gut" gewesen sei. Die Betonung dieser gemeinhin elementaren Selbstverständlichkeiten kam jedoch aufgrund der indiskutablen 0:4-Lehrstunde vier Tage zuvor auf heimischen Rasen gegen Aufsteiger SC Verl nicht von ungefähr. Die Meidericher sind nach eh schon stockendem Saisonbeginn im spielplantechnischen Mammut-November erst richtig ins Schlittern (nur zwei Remis aus sechs Spielen seit dem 4. November) und dadurch hinunter bis auf Rang 18 geraten. Lettieri, der den MSV vor fünf Jahren in die 2. Bundesliga geführt hatte, war erst vor gut zwei Wochen für den entlassenen Torsten Lieberknecht an die Wedau zurückgekehrt.

MSV-Identifikationsfigur Moritz Stoppelkamp bejubelt seinen zwischenzeitlichen Führungstreffer jüngst in Mannheim. Bildrechte: imago images/foto2press

"Ich hatte immer das Gefühl, meine Arbeit damals nicht zu Ende gemacht zu haben", sagte der 53-Jährige bei seiner zweiten Vorstellung. An Arbeit mangelt es nicht: 14 Gegentore hagelte es allein in den bisherigen sechs Partien dieses Monats. Auch die torarme Offensive (lediglich ein Trefferschnitt von 1,0 pro Partie) taugt bislang nicht zum Klassenerhaltsgarant. Zu viel hängt von Mittelstürmer Vincent Vermeij ab (drei Tore, vier Vorlagen).



Mut macht die ansteigende Formkurve von Identifikationsfigur Stoppelkamp. Der fast 34-Jährige wurde seit August vom Pfeifferschen Drüsenfieber außer Gefecht gesetzt. Vor drei Wochen feierte der so wichtige Routinier sein Saisondebüt. Gegen Mannheim schlenzte der gebürtige Duisburger traumhaft zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung in den Giebel. "Ich bin noch lange nicht bei 100 Prozent. Es fehlt noch einiges", unterstrich Stoppelkamp anschließend. Das gilt für die gesamte Mannschaft.