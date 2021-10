Die sportliche Krise beim MSV Duisburg hat in dieser Woche einen neuen Höhepunkt erreicht: Auf der Jahreshauptversammlung des Fußball-Drittligisten, die in einem Duisburger Zirkuszelt stattfand, ging es turbulent zu. Die Presse durfte nur zu Beginn der Versammlung mit dabei sein, ab Tagesordnungspunkt zehn wurden Journalisten von der Veranstaltung ausgeschlossen. Die rund 500 Mitglieder stimmten außerdem dafür, dass keine Bilder im Inneren des Zeltes gemacht werden sollten.

Man spürte, wie ernst die Lage in Duisburg ist. Zurecht, wie die sportliche Entwicklung der "Zebras" zeigt: In den letzten beiden Liga-Spielen verloren die Duisburger bei Viktoria Köln (4:2) und gegen den SV Meppen (0:1) und stehen in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz - nach nur vier SIegen aus elf Spielen. Der 5:0-Erfolg im Landespokal Niederrhein beim Kreisligisten aus Hamborn kann über die Enttäuschung kaum hinweghelfen.