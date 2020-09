"Alle Neuzugänge sind noch nicht auf dem körperlichen Level, das ich mir vorstelle", sah sich MSV-Trainer Torsten Lieberknecht am vergangenen Samstag nach Abpfiff in Rostock gezwungen zu konstatieren. Das erschwert den Duisburger Saisonstart insofern, weil es sowohl defensiv als auch offensiv elementare Korsettstangen zu ersetzen gilt.

Jedoch bringen die Defensivneuzugänge wie Dominik Schmidt (Kiel), Wilson Kamavuaka (früher u.a. Darmstadt, Regensburg, Nürnberg), Maximilian Sauer (Fürth) oder der vormalige Jenaer Kapitän Dominic Volkmer allesamt mindestens gehobenes Drittliga-Niveau mit. In der Offensive werden Lukas Daschner (elf Tore, fünf Vorlagen, jetzt beim FC St. Pauli) und allen voran Kapitän Moritz Stoppelkamp (15 Tore, zehn Vorlagen) schmerzlich vermisst. Angriffsfixpunkt und Identifikationsfigur Stoppelkamp leidet an einer mysteriösen Viruserkrankung und hat noch absolutes Sportverbot.

Dominic Volkmer, in der letzten Saison Kapitän beim FC Carl Zeiss Jena, hat in Duisburg noch einen schweren Stand.

Dominic Volkmer, in der letzten Saison Kapitän beim FC Carl Zeiss Jena, hat in Duisburg noch einen schweren Stand.

Dominic Volkmer, in der letzten Saison Kapitän beim FC Carl Zeiss Jena, hat in Duisburg noch einen schweren Stand. Bildrechte: imago images / Bild13

MSV-Neuzugang Dominik Schmidt muss mitansehen, wie die Rostocker ihren Führungstreffer bejubeln. Bildrechte: imago images/Eibner

Im DFB-Pokal war der MSV – nicht zuletzt nach Volkmers Roter Karte noch vor dem Pausenpfiff – lediglich ein ehrfürchtiger Sparringspartner von Borussia Dortmund (0:5). Aufgrund ihres erheblichen Leistungsabfalls in der zweiten Halbzeit hatten die "Zebras" dann jüngst in Rostock ihren 1:0-Pausenvorsprung – der bei den Großchancen von Mirnes Pepic und Arne Sicker durchaus hätte höher ausfallen können – noch hergegeben. Hansa gewann 3:1.



Stammkeper Leo Weinkauf haderte anschließend über "dumme Gegentore", zu denen seine Vorderleute die Ostseestädter "eingeladen" hätten und dadurch die "Kulisse wieder da war." Weinkaufs Schlussfazit: "Die erste Halbzeit nehmen wir mit – aber auch, dass ein Spiel 90 Minuten dauert!" Fest steht: An der Spielzeit wird sich gegen den FSV Zwickau, der das letzte Duell im vergangenen Februar mit 1:0 für sich entschied, ebenfalls nichts ändern.