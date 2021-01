Der langjährige Bundesligist vom Rhein wollte 2019/2020 nach dem Abstieg aus dem Unterhaus eigentlich schnell in selbiges zurückkehren. Das wäre auch fast gelungen, am Ende fehlte nur ein Punkt auf Rang drei. Mit ähnlichen Ambitionen in die aktuelle Spielzeit gestartet, klappte aber kaum etwas: Aus den ersten elf Partien holten die Meidericher nur zwei Siege, folglich musste Coach Torsten Lieberknecht gehen.

Erster Sieg 2021 mit Schönheitsfehler

Doch auch unter seinem Nachfolger Gino Lettieri, der bereits 2014/15 den MSV trainiert hatte, wurde es kaum besser. Zum Einstand gab es ein 0:0 gegen den Halleschern FC, darauf folgten vier weitere sieglose Matches, darunter ein 0:3 gegen Dynamo Dresden. Erst am 15. Spieltag schaffte Lettieri beim 4:1 gegen Wehen Wiesbaden den ersten Dreier nach seiner Rückkehr, doch danach kamen wieder zwei Spiele ohne Sieg, sodass die Duisburger nach dem 18. Spieltag sogar auf den letzten Tabellenplatz rutschten. Duisburgs Wilson Kamavuaka (li.) bejubelt sein Tor gegen Meppen. Bildrechte: imago images/foto2press

Dementsprechend wichtig war der Erfolg gegen den SV Meppen am Sonntag, mit dem der MSV die rote Laterne wieder an den VfB Lübeck zurückgeben konnte. Rückkehrer Wilson Kamavuaka hatte mit dem Bauch in der 22. Minute für den letztlich goldenen Treffer gesorgt, danach verteidigten die Duisburger diszipliniert. "Am Ende war es ein absoluter Arbeitssieg, bei dem jeder Einzelne für den Anderen gekämpft hat", resümierte Lettieri nach dem ersten Dreier in diesem Jahr. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Toptorschütze Vincent Vermeij verletzte sich bei einem Zweikampf in der 65. Minute und musste ausgewechselt werden. "Bei ihm sieht es eher schlecht aus. Wir hoffen, dass er nicht länger ausfällt", erklärte Lettieri.

Magdeburg noch ohne Sieg gegen Duisburg

Das erste Mal trafen beide Teams in der Saison 2003/2004 im DFB-Pokal aufeinander. Nach torlosen 120 Minuten musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem sich die Meidericher mit 4:3 durchsetzten. Danach gab es 2016/17 erst zwei Duelle in der 3. Liga (1:2, 0:0 aus Magdeburger Sicht), dann 2018/19 in der 2. Bundesliga (3:3, 0:1) und schließlich in der Vorsaison wieder in der 3. Liga (1:1, 0:1). Der FCM ist also noch ohne Sieg nach sieben Spielen gegen den MSV - ob sich daran am Mittwochabend etwas ändert?